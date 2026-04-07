BTS 2026: arranca la preventa de entradas para la gira ARIRANG

El regreso de BTS a los escenarios ya tiene fecha, y con ello, uno de los procesos de venta de entradas más esperados y tensos del año en Sudamérica. Este martes 7 de abril comienza la preventa oficial para los conciertos del ARIRANG World Tour 2026, una gira que marcará el retorno del grupo surcoreano con sus siete integrantes y que ya genera alta expectativa en países como Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Debido a la alta demanda, la organización ha diseñado un sistema escalonado de venta, con requisitos específicos para fans registrados.

Fechas y ciudades confirmadas en Sudamérica

La gira ARIRANG llegará a cinco países de la región en octubre, con múltiples fechas en estadios de gran capacidad. En Bogotá (Colombia) las presentaciones serán el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín. En Lima (Perú) los conciertos tendrán lugar el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Santiago (Chile) recibirá a la banda el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional. Buenos Aires (Argentina) será sede de los shows el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Finalmente, São Paulo (Brasil) contará con tres fechas: 28, 30 y 31 de octubre en el Estádio do MorumBIS. Estas fechas forman parte del recorrido latinoamericano de la banda, que promociona su nuevo álbum ARIRANG, lanzado el 20 de marzo de 2026 en plataformas digitales.

Cronograma de venta: preventa y venta general

El proceso de venta se dividirá en dos etapas: una preventa exclusiva para fans con membresía y una venta general abierta al público. Para la preventa ARMY (con membresía Weverse), en Bogotá, Lima, Buenos Aires y São Paulo (fechas 1 y 2) el inicio será el 7 de abril a las 10:00 a.m. (hora local). La tercera fecha de São Paulo tendrá preventa el 8 de abril desde las 10:00 a.m. (hora local). En Santiago, la preventa comenzará el 7 de abril a la 1:00 p.m. (hora local). En cuanto a la venta general, para Bogotá, Lima, Buenos Aires y São Paulo será el 10 de abril a las 10:00 a.m. (hora local), mientras que en Santiago se realizará el 10 de abril a la 1:00 p.m. (hora local).

¿Cuánto costarán las entradas?

Los precios varían según el país, el recinto y la ubicación dentro del estadio. En Perú (Lima), los valores oscilan entre S/ 483 y S/ 851, con un paquete VIP Soundcheck de S/ 2591 que incluye acceso a la prueba de sonido, beneficios exclusivos y ubicación preferencial en Campo A. En Colombia (Bogotá), las entradas van desde 300.000 hasta 1.081.000 pesos colombianos, y el paquete VIP alcanza los 2.953.000 pesos. En Chile (Santiago), los precios se ubican entre 99.875 y 528.750 pesos chilenos, con paquete Soundcheck de 676.020 pesos. En Argentina (Buenos Aires), las entradas cuestan entre $225.000 y $425.000 más cargos, mientras que el costo del paquete VIP aún no ha sido revelado. En Brasil (São Paulo), los valores parten desde 680 reales hasta 1250 reales.

Ticketeras oficiales por país

La compra de entradas se realizará exclusivamente a través de plataformas autorizadas, lo que resulta clave para evitar fraudes. Ticketmaster gestionará la venta para Colombia, Perú, Chile y Brasil, mientras que All Access será la plataforma oficial para Argentina.

Cómo funcionará la preventa Weverse

El acceso a la preventa fue condicionado a un proceso previo obligatorio para los fans. Los requisitos incluyen contar con una ARMY Membership activa en Weverse Shop, haber realizado un pre-registro entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2026, y seleccionar hasta tres ciudades para participar en la preventa. Solo quienes cumplan con estos requisitos podrán ingresar a la fila virtual el día de la venta anticipada.

El regreso de BTS en 2026 no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino también un desafío logístico para la industria de conciertos en la región. Con récords históricos en ventas y giras anteriores como el Love Yourself Tour, la expectativa es que las entradas para ARIRANG se agoten en cuestión de minutos. Ante este escenario, tanto Ticketmaster como los organizadores recomiendan utilizar únicamente canales oficiales, evitar intermediarios y prepararse con anticipación para aumentar las probabilidades de conseguir un lugar en uno de los eventos musicales más importantes del año.