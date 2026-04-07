El Ministerio de Salud de San Juan pondrá en marcha una nueva etapa de la campaña de vacunación antigripal con foco en el ámbito escolar. Según confirmó el titular de la cartera, Amílcar Dobladez, los operativos comenzarán en la última semana de abril y alcanzarán a estudiantes de nivel inicial y primario.

La medida busca facilitar el acceso a la vacuna y aumentar la cobertura en uno de los grupos clave, en un contexto marcado por la llegada de las bajas temperaturas y la mayor circulación de virus respiratorios.

Cómo será la vacunación en escuelas

El esquema prevé la presencia de equipos de salud en los establecimientos educativos durante varios días, lo que permitirá que las familias puedan acercarse y autorizar la aplicación de la vacuna.

Para que los estudiantes puedan ser vacunados, será obligatorio contar con el consentimiento de los padres o tutores, ya sea de manera presencial o mediante una autorización firmada.

“Esta modalidad nos da tiempo para que los padres se acerquen y acompañen el proceso”, explicó Dobladez. La experiencia ya fue implementada el año pasado, con resultados positivos en términos de alcance y adhesión.

Alta demanda y ampliación de la estrategia

La decisión de reforzar la vacunación en escuelas se da en un contexto de alta demanda. En las primeras semanas de la campaña, la provincia aplicó 35 mil dosis, un 40% más que en el mismo período del año anterior.

Este nivel de adhesión posicionó a San Juan entre las jurisdicciones con mayor cobertura a nivel nacional, lo que llevó a profundizar las estrategias territoriales.

En ese sentido, además de las escuelas, continúan operativos los vacunatorios móviles que recorren distintos puntos de la provincia, acercando la inmunización a la comunidad.

Prevención en temporada invernal

La campaña se enmarca en la preparación del sistema de salud ante el incremento de enfermedades respiratorias durante el invierno. La vacunación antigripal es una de las herramientas principales para prevenir complicaciones, especialmente en niños y grupos de riesgo.

Desde la cartera sanitaria insistieron en la importancia de completar los esquemas de vacunación y mantener medidas de cuidado como la ventilación de ambientes, la higiene de manos y el uso de barbijo en caso de síntomas.

Con esta estrategia, el Gobierno provincial apunta a reforzar la prevención desde el ámbito escolar y garantizar un mayor alcance de la campaña en toda la población infantil.