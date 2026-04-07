Cuál es la relación entre la abogada condenada por racismo y Juan Darthés

Agostina Páez brindó detalles sobre las versiones que la vinculan con Juan Darthés tras su paso por la justicia en Brasil. La abogada permaneció privada de su libertad setenta y cinco días en Río de Janeiro bajo cargos de injurias raciales.

Durante una entrevista en el programa Sería Increíble aclaró que "con Darthés directamente no" tuvo contacto. La joven relató una situación particular ocurrida en un bar mientras enfrentaba su proceso judicial con una tobillera electrónica y el temor de ir a una cárcel extranjera. Según sus palabras "se me helaba la sangre" ante la incertidumbre de esos días.

El encuentro se produjo a la salida de un baño cuando se topó con la esposa del actor condenado por abuso sexual agravado. Páez recordó que "estaba su mujer afuera y me dijo que estaban orando por mí".

El intercambio fue breve y la mujer le manifestó "hola Agostina te he reconocido quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos fuerza" para luego presentarse diciendo "soy la mujer de Juan Darthés". La abogada insistió en que "a él no lo vi" y que no existió una conversación extensa ni un vínculo personal previo.

La información trascendió luego de que ella misma se lo comentara a su representante legal, quien también trabajó para Thelma Fardin. Páez explicó que "probablemente porque yo le cuento a mi abogada y ahí se hace público" el episodio.

Este contacto espiritual coincide con el presente de Darthés quien profundizó su fe religiosa mientras cumple una sentencia de seis años bajo un régimen semiabierto en el país vecino tras la denuncia de Fardin. Actualmente la abogada regresó a Argentina intentando retomar su vida personal y profesional luego de la exposición mediática generada por el proceso que todavía está atravesando.