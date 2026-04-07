¿La convencieron? Érica Rivas confesó si regresará a Casados con Hijos

En el marco de una entrevista televisiva, Érica Rivas abordó los rumores sobre un posible spin-off de Casados con hijos en formato de ficción vertical junto a Florencia Peña. La actriz aclaró que no tiene información concreta y ante la consulta del cronista sobre la veracidad del proyecto respondió no tengo idea, si vos sabés algo más.

A pesar de las versiones que circulan sobre una nueva plataforma para dispositivos móviles, la artista insistió en que no recibió ninguna propuesta formal y reiteró ni idea, por ahí ustedes saben más que yo.

No obstante, Rivas no ocultó su entusiasmo por el personaje que marcó su trayectoria y manifestó como siempre, todo me encantaría. También profundizó en su afecto por el papel de la vecina de los Argento asegurando que me hubiese encantado hacer María Elena siempre, desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca.

Sobre la posibilidad de un reencuentro artístico con Florencia Peña, la actriz indicó que me parece que lo que hay que hacer es esperar y ante la consulta de si aceptaría una propuesta futura repitió a mí hacer María Elena siempre me gustaría. Al ser interrogada por su vínculo actual con Peña tras los conflictos del pasado, se limitó a decir todo hermoso.

Por su parte, Florencia Peña también se había expresado sobre el tema señalando que no tengo ningún problema personal con Érica, cada uno tomó su camino y si algún día se da la posibilidad de volver a trabajar juntos, veremos cómo se da. Peña aclaró que por el momento no existe un proyecto concreto para reunir al elenco original en una producción centrada en la juventud de Moni y María Elena.

Rivas también fue consultada sobre su relación con otros ex integrantes del elenco como Guillermo Francella, Marcelo de Bellis o los hermanos Lopilato, ante lo cual fue tajante al decir no, no volví a hablar, me parece que estaría bueno que lo hagan ustedes con ellos.

Además, recordó su ausencia en la versión teatral de hace tres años y afirmó no, yo no me arrepiento, no tengo nada que ver yo, a mí no me convocaron y listo. En un momento inesperado de la charla, la actriz hizo mención a la realidad política nacional exclamando los glaciares, los glaciares, los glaciares, es más importante que nada, en referencia a las modificaciones legales impulsadas por el gobierno.