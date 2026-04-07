En Jáchal niños jugaban y encontraron una serpiente venenosa

Un grupo de niños que se encontraba jugando en la vía pública protagonizó un episodio de gran tensión al toparse con un animal peligroso. El incidente ocurrió en la localidad de San José de Jáchal, específicamente en el sector del barrio Pismanta 4. Mientras los menores estaban en la intersección de las calles Mariano Ianelli y Pucará, observaron a un reptil que intentaba cruzar la arteria.

Ante el miedo generado por el encuentro, los pequeños reaccionaron golpeando al ejemplar con un elemento contundente hasta quitarle la vida. Tras el suceso, dieron aviso inmediato a sus padres, quienes realizaron una inspección visual del animal.

Por sus dimensiones, la disposición de sus colores y sus rasgos distintivos, los adultos constataron que se trataba de una serpiente coral del género Micrurus, reconocida como una de las especies venenosas presentes en el territorio nacional. Estas se distinguen por poseer anillos rojos, negros y blancos bien definidos con un patrón ordenado, además de tener un veneno de tipo neurotóxico.

Los habitantes de la zona señalaron que este hecho representa la tercera aparición de reptiles en un periodo breve de tiempo. Los vecinos vinculan esta problemática con la bajada de crecientes por las calles de la ciudad, fenómeno que podría acarrear a estos animales desde sus hábitats naturales hacia los diferentes sectores urbanos de Jáchal.

Aunque estos avistamientos no son habituales, las recomendaciones oficiales ante el hallazgo de estos ejemplares son mantener la calma y tomar distancia, evitando cualquier intento de manipulación o agresión para no aumentar el riesgo de accidentes.