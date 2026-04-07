El departamento de Rawson busca convertirse en un refugio para el ahorro familiar. Este sábado 11 de abril, la emblemática Feria de Rawson se vestirá de gala para una nueva edición de "Rinde Más", una iniciativa que pretende acercar los precios del mercado mayorista directamente a la mesa del vecino.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Sebastián Chirino, secretario del municipio, explicó que el objetivo es romper con la idea de que la feria es solo para revendedores. "Mayormente es asociado a la compra mayorista, al verdulero que viene y compra. En esta oportunidad es decirle a los sanjuaninos que tienen la posibilidad de comprar muy barato y variado", destacó el funcionario.

Sebastián Chirino, secretario de Rawson, destacó la importancia del evento.

Precios que cuidan el bolsillo

La oferta es contundente y apunta a los productos de primera necesidad que más sufrieron los aumentos en el último tiempo. Según detalló Chirino, los vecinos podrán encontrar bolsones de mercadería (frutas, verduras y hortalizas) que oscilan entre los $5.000 y $7.000.

"Hoy encontrar un bolsón de 4 kilos de fruta por $7.000, cuando en el mercado tradicional lo conseguís arriba de $10.000 o $12.000, representa un beneficio real para la familia", graficó el secretario. Pero el ahorro no se queda solo en la huerta: también se confirmó que el cartón de huevos se venderá a $4.000 y la garrafa de 10 kilos se podrá conseguir en $18.000, un precio clave para los hogares que no cuentan con red de gas natural.

Más que una compra, un paseo familiar

La propuesta de la Municipalidad de Rawson no es solo comercial, sino también recreativa. Chirino subrayó que se busca combinar la economía con un espacio de disfrute. "Queremos que la familia pueda disfrutar y pasar el día, que lo entiendan como un paseo permanente", señaló. Para amenizar la jornada, habrá cocina en vivo, sorteos para los visitantes, shows musicales y varias sorpresas preparadas especialmente para este mes de abril.

Habrá cocina en vivo durante la Feria Rinde Más Rawson.

La cita es este próximo sábado 11 de abril, en horario de 8 a 12. La recomendación de las autoridades es madrugar para aprovechar las mejores ofertas y, por qué no, disfrutar de la gastronomía del lugar. "Pueden venir, aprovechen, se comen unos buenos churros con un café con leche y de ahí pasean tranquilos haciendo las compras", invitó Chirino entre risas.

Aunque esta edición especial con sorteos y shows se realiza una vez al mes (generalmente el primer sábado), el funcionario recordó que la feria mantiene su oferta alternativa todos los sábados del año. La idea es sostener este esquema de "Rinde Más" de forma fija el primer fin de semana de cada mes, para ayudar a los vecinos a encarar el cambio de quincena con más aire en el bolsillo. Con esta iniciativa, Rawson se planta frente a la coyuntura económica nacional.