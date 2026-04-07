El Gobierno de San Juan avanza con un nuevo operativo del programa San Juan Cerca, que se realizará el próximo 14 de abril en Villa Ibáñez, en el departamento Ullum, con el objetivo de acercar servicios y facilitar trámites a los vecinos.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que la jornada contará con la participación de distintos organismos. “Estamos programando para los próximos días lo que va a ser el San Juan Cerca, donde todos los ministerios estarán a disposición para la atención ciudadana”, explicó.

El operativo forma parte de una estrategia territorial que busca ampliar la cobertura en toda la provincia. “La idea es hacer una recorrida y llegar a los lugares más recónditos, como nos pide el gobernador”, señaló el funcionario, al destacar el enfoque federal del programa.

En ese sentido, Platero detalló que se busca optimizar la presencia en cada departamento. “En aquellos donde fuimos una vez el año pasado vamos a tratar de ir dos, y donde fuimos dos veces iremos una, para poder cubrir más zonas”, indicó.

Además, el ministro remarcó que se priorizan sectores vulnerables y alejados. “Hemos hecho operativos en zonas como Retamito, en Sarmiento, lugares muy alejados donde la gente necesita acceder a distintos trámites”, sostuvo.

En los departamentos con mayor demanda, el esquema puede ampliarse. “Siempre vemos que en lugares como Capital, Chimbas o Rivadavia, cuando hay mucha demanda, sumamos un día más”, explicó Platero, en relación a servicios como atención oftalmológica u otras prestaciones.

En paralelo, el funcionario aclaró que algunas acciones específicas, como la entrega gratuita de anteojos realizada en Capital en el marco del Día Mundial de la Salud, no forman parte del programa San Juan Cerca, ya que ese operativo se realizó en conjunto con Nación.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa con el despliegue de operativos integrales en territorio, buscando facilitar el acceso a servicios esenciales y reforzar la presencia del Estado en toda la provincia.