El acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, que será encabezado por el presidente Javier Milei, está atravesado por momentos de tensión y violencia. Afuera del club Villa Ángela, donde se desarrollará la actividad política, se produjeron incidentes entre militantes y vecinos de la zona que derivaron en la intervención policial.

Según testigos, un gesto entre manifestantes desató una pelea que rápidamente escaló en medio de la concentración. A las 18:35 horas comenzaron los disturbios, que incluyeron piedrazos contra autoridades y forcejeos, generando un clima de gran preocupación en el lugar. Como resultado, la policía detuvo a una persona acusada de participar en los ataques.

El hecho ocurre en un contexto político cargado de tensión a pocos días de las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Días atrás, Milei había denunciado que “intentaron matarlo” durante una caravana en Lomas de Zamora, y desde la oposición advirtieron sobre la escalada de violencia en el conurbano bonaerense.

Desde el oficialismo, algunos dirigentes responsabilizaron al kirchnerismo por fomentar el caos, mientras que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, alertó sobre una convocatoria “sospechosa” en torno al acto de Moreno.

Pese a los disturbios, el Presidente mantuvo en pie la actividad, considerada la última aparición pública de LLA antes de los comicios. Sin embargo, los incidentes encendieron nuevas alarmas sobre la seguridad de los actos políticos en el conurban