Hugo Quintana compartió una disertación con Daniel Arroyo sobre el "Plan contra el Hambre"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control Nacional (APOC), Hugo Quintana, sostuvo hoy que la "Argentina que viene, necesita de un Consejo Económico y Social", al compartir con el diputado nacional Daniel Arroyo una disertación sobre el "Plan contra el Hambre" que propuso el Frente de Todos. "La Argentina que viene necesita un Consejo económico y social con el consenso y la transparencia como premisas", dijo Quintana y agregó: "Hoy sindicatos y organizaciones sociales estamos conteniendo las necesidades de muchísima gente, no solo en los sindicatos, sino también en merenderos y comedores. La solidaridad es lo que tiene que primar en circunstancias tan complejas como éstas", dijo el secretario general de APOC. A su turno, Arroyo destacó que "el Plan Argentina contra el Hambre que lanzó Alberto Fernández tiene dos ejes centrales, uno es garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, cosa que ahora no está pasando, y segundo hacer política nutricional". Tras detallar como implementaría el plan el FdT de llegar a ser gobierno tras las elecciones del 27 de octubre, Arroyo habló de "transparentar los mecanismos de asistencia" y sobre la importancia que la AGN podría tener para controlar el programa "Argentina sin Hambre". "Se trata de una política de Estado transparente que, coincidimos con Quintana, funcionará con control y con un Consejo conformado por diferentes actores sociales y el Estado," dijo Arroyo. Del encuentro participaron el ex senador nacional Orlando Britos; el ex Ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez; la diputada del Frente Renovador Carla Pitiot; el secretario general de APOC Buenos Aires, Pedro Fernández; el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto y el candidato a intendente de General Rodríguez del FdT, Mauro García, que dio cuenta de la situación que se vive en su distrito. "En General Rodríguez tenemos una de las industrias más importantes del país que produce lácteos y es muy preocupante la caída de las ventas y consumo de ellos porque va a generar una situación muy compleja en los niños y adolescentes de nuestro país".