El influencer Ian Lucas sorprendió tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity Argentina al revelar que no se quedará con los 50 millones de pesos que ganó, sino que destinará el dinero a causas solidarias.

Durante una entrevista, el joven explicó que la decisión está atravesada por una experiencia personal que vivió durante el programa: el vínculo con una fan de 4 años con una enfermedad terminal, a quien conoció y que falleció pocos días después. Ese hecho lo marcó profundamente.

A partir de esa historia, Lucas anunció que una parte importante del premio será destinada al centro de salud donde la niña recibía tratamiento, con el objetivo de ayudar a otros chicos que atraviesan situaciones similares.

Además, adelantó que el resto del dinero será donado a refugios de animales, una causa con la que también se siente identificado. “El premio va a estar dividido en dos cosas”, explicó, dejando en claro que su intención es colaborar tanto con niños como con animales.

Su gesto generó una fuerte repercusión en redes sociales y en el ambiente artístico, donde fue destacado por priorizar la ayuda solidaria por sobre el beneficio económico personal, en un contexto donde los premios de este tipo suelen destinarse a proyectos individuales.

De esta manera, el flamante ganador no solo se llevó el título del reality, sino que también dejó un mensaje que trasciende la televisión: convertir un logro personal en una oportunidad para ayudar a otros.