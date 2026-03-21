Cultura > Solidario
Ian Lucas contó qué hará con los $50 millones de MasterChef Celebrity
POR REDACCIÓN
El influencer Ian Lucas sorprendió tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity Argentina al revelar que no se quedará con los 50 millones de pesos que ganó, sino que destinará el dinero a causas solidarias.
Durante una entrevista, el joven explicó que la decisión está atravesada por una experiencia personal que vivió durante el programa: el vínculo con una fan de 4 años con una enfermedad terminal, a quien conoció y que falleció pocos días después. Ese hecho lo marcó profundamente.
A partir de esa historia, Lucas anunció que una parte importante del premio será destinada al centro de salud donde la niña recibía tratamiento, con el objetivo de ayudar a otros chicos que atraviesan situaciones similares.
Además, adelantó que el resto del dinero será donado a refugios de animales, una causa con la que también se siente identificado. “El premio va a estar dividido en dos cosas”, explicó, dejando en claro que su intención es colaborar tanto con niños como con animales.
Su gesto generó una fuerte repercusión en redes sociales y en el ambiente artístico, donde fue destacado por priorizar la ayuda solidaria por sobre el beneficio económico personal, en un contexto donde los premios de este tipo suelen destinarse a proyectos individuales.
De esta manera, el flamante ganador no solo se llevó el título del reality, sino que también dejó un mensaje que trasciende la televisión: convertir un logro personal en una oportunidad para ayudar a otros.