Ibarra: “No puedo creer haber ganado una etapa del Giro”

Llegó cortado a la meta, sabiendo que iba a ganar la 1º etapa del Giro del Sol, pero Emiliano Ibarra recién cayó cuando cruzó la meta y se tomó la cabeza sin poder entender que había triunfado producto de haber realizado una enorme carrera.

“Disfruto este triunfo, cuando me retire me van a caer las fichas y ahí entenderé más estos triunfos”, contó Ibarra luego de ganar el viernes. “Sentí que mucha gente de otros equipos me alentó, les vi la camiseta de otros equipos y sin embrago me alentaron y eso me pone muy feliz porque algo estaré haciendo bien”, continuó relatando el ganador, quien es muy querido en el ambiente.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Pero su asombro por lo logrado fue más allá: “No puedo creer haber ganado una etapa del Giro. Algo así no se gana todos los días y ahora a seguir por la buena senda”, se ilusionó y doblegó la apuesta para los dos etapas que le restan al Giro.

Luego, el pedalero de Gremios por el Deporte relató lo sucedido en la fuga y cómo encaró lo que vino luego al quedar solo arriba. “Fue una mala suerte de los chicos que venían conmigo (por Lorenzo Díaz y Leandro Velardez), quedé solo y le di con todo hasta el final. En realidad miré para arriba y le di a fondo, también pensé que me iban a alcanzar, pero sabía que tenía que darle y alcanzó para ganar la primera etapa".