La vida de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano 2023, está lejos de la tranquilidad tras anunciar el final de su relación con Manuel Ibero. La joven decidió hacer pública la ruptura en sus redes sociales, atribuyendo el motivo a las múltiples infidelidades de su pareja. Sin embargo, la historia dio un giro explosivo. su ex, dolido y cansado de que lo señalaran como "mujeriego", contraatacó con declaraciones inesperadas en un vivo de TikTok. En su relato reveló supuestos encuentros de la rubia con Leandro Paredes y, además, sumó el nombre de Mauro Icardi.

El joven contó que, a diferencia del jugador de Boca, la situación con Icardi habría sido distinta, desarrollándose de manera virtual. Manuel relató que Icardi le habló a Zoe por una "cuenta trucha" y le mandaba fotos íntimas. El ex de Zoe detalló que el delantero del Galatasaray le decía que estaba con la China Suárez y que por eso "no podía hablar mucho". Ibero agregó que Icardi "le quería demostrar que era él" enviándole imágenes.

Publicidad

A pesar de la gran repercusión que generaron estas revelaciones en las redes sociales, Zoe eligió no referirse de manera directa a los jugadores involucrados. Su respuesta fue dirigida exclusivamente contra Manuel. En su cuenta de X, la joven influencer escribió: "Sólo voy a decir una cosa, qué asco narcisista poco hombre tenés que ser para salir a hablar con MENTIRAS". La ex GH reforzó su postura en otro mensaje, indicando que no quiere "salir a hablar mal de él, solamente aclarar cosas que está diciendo que son totalmente falsas". El escándalo, con Manuel ventilando intimidades y Zoe desmintiéndolo, sigue creciendo y ahora tiene a Icardi inesperadamente en el centro de la tormenta.