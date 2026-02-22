Lo que parecía un procedimiento más terminó con el secuestro de una motocicleta que era buscada por la Justicia. El operativo se realizó en la intersección de calle 5 y Mendoza, en el departamento Pocito, en el marco de controles vehiculares preventivos.

Según fuentes policiales, al detener la marcha del rodado y entrevistar a la conductora, una joven de 18 años de apellido Argüello, los efectivos advirtieron que no contaba con la documentación obligatoria. Esa irregularidad motivó una verificación más exhaustiva del dominio y del número de motor.

Fue allí cuando surgió el dato clave: el número de motor no coincidía con el dominio colocado y registraba un pedido de secuestro vigente desde el 13 de enero de 2026, en el marco de una causa por hurto calificado.

Ante la confirmación, se dio intervención al Ayudante Fiscal, Dr. Andrés Cerutti, quien dispuso el inmediato secuestro del vehículo y su traslado a la Comisaría 7°. La conductora fue notificada de las actuaciones judiciales correspondientes.

Además, los uniformados labraron actas de infracción por no poseer licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación ni espejos retrovisores reglamentarios. El rodado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su procedencia.