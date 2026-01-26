La Cordillera de los Andes volvió a regalar este lunes imágenes imponentes en su tramo sanjuanino, con temperaturas bajo cero en alta montaña, nevadas recientes y un escenario natural que resalta la inmensidad y diversidad del ecosistema cordillerano de la provincia.

Las fotografías, tomadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, reflejan un paisaje dominado por cumbres cubiertas de nieve, extensas planicies blancas y cielos diáfanos que contrastan con la rudeza del clima. En ese contexto, el frío extremo se hace sentir con fuerza, acentuando la belleza salvaje de una región que se muestra en todo su esplendor durante esta época del año.

Publicidad

Las postales no solo evidencian las condiciones climáticas propias de la alta montaña, sino también la riqueza natural de San Juan en plena Cordillera de los Andes, un territorio donde conviven glaciares, vegas, fauna autóctona y formaciones geológicas únicas. Este ecosistema resulta clave tanto para el equilibrio ambiental como para el abastecimiento hídrico de la provincia.

Con la llegada de las bajas temperaturas y la presencia de nieve, la cordillera sanjuanina se transforma en un escenario de gran atractivo visual, que pone en valor el patrimonio natural de la provincia y refuerza su identidad andina. Las imágenes captadas este lunes son una muestra contundente de la majestuosidad de un paisaje que, aun en condiciones extremas, continúa sorprendiendo por su belleza incomparable.

Publicidad

La Cordillera de Los Andes y sus imponentes paisajes. FOTO GENTILEZA