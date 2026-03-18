Caso Andreoni: nuevas declaraciones apuntan a que Castro disparó el arma

El juicio por el crimen de Diego Andreoni, el futbolista amateur asesinado tras una gresca en Marquesado, entró en una etapa clave con la declaración de testigos presenciales que podrían resultar determinantes para el futuro de los imputados.

En la segunda jornada del debate oral, dos futbolistas que estuvieron en el predio ubicaron a Julio Abdías Castro Agüero en una posición comprometida. Ambos coincidieron en señalar que lo vieron manipular un elemento instantes antes de que se produjeran los disparos que terminaron con la vida del joven.

Sus testimonios refuerzan la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que Castro fue el autor material del disparo.

Testigos del entorno deportivo y reconstrucción del hecho

Durante la primera audiencia habían declarado efectivos policiales que participaron del operativo posterior y de las primeras diligencias investigativas. Sin embargo, con la incorporación de testigos del ámbito deportivo, el foco del juicio comenzó a desplazarse hacia la reconstrucción precisa de lo ocurrido dentro del complejo.

Los nuevos testimonios aportan una mirada directa sobre los momentos previos al ataque y ubican al principal acusado en una situación que, según los investigadores, resulta clave para esclarecer el hecho.

En el banquillo se encuentran Castro, imputado por homicidio, y Franco Vicente Gómez, acusado de encubrimiento por su presunta participación en la fuga posterior.

La discusión por el rol del segundo acusado

Uno de los puntos centrales del juicio gira en torno a la responsabilidad de Gómez. Mientras la Fiscalía, representada por Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, sostiene que su participación se limitó al encubrimiento —con un pedido de pena de cuatro años—, la querella intenta demostrar que tuvo un rol activo en el crimen.

En ese sentido, de las quince declaraciones reunidas durante la investigación, solo una lo ubica como partícipe necesario en la entrega del arma. El resto de los testimonios coincide en que el arma habría estado siempre en poder de Castro.

La defensa, por su parte, está a cargo del defensor oficial César Oro, en representación de Gómez, y de la abogada Filomena Noriega, quien asiste a Castro.

Una gresca que terminó en tragedia

El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2025 en un complejo de canchas de Marquesado, en el departamento Rivadavia, durante un torneo amateur. Tras un partido, una discusión entre jugadores escaló hasta convertirse en una gresca generalizada.

En medio del conflicto, Diego Andreoni intentó intervenir para separar a los involucrados. Fue en ese contexto que recibió un disparo en el abdomen.

El joven fue sometido a múltiples cirugías e incluso sufrió la amputación de una pierna, pero falleció trece días después. Su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente del fútbol local.

Ahora, con el avance del juicio y la aparición de testimonios directos, el tribunal deberá determinar responsabilidades en un caso que sigue de cerca toda la comunidad deportiva.