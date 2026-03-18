En el marco del Día Internacional de la Defensa del Consumidor, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, aseguró que habrá modificaciones en la ley de Defensa al Consumidor durante el período legislativo 2026. El anuncio lo realizó en un acto institucional junto a autoridades de la Dirección de Defensa del Consumidor, encabezada por su titular, Fabiana Carrizo, donde también se abordó la necesidad de actualizar la normativa vigente.

En relación con la ley actual, el funcionario recordó que tiene cerca de 20 años de vigencia y que su modificación ya fue trabajada por el área técnica. “La propia Dirección ha elaborado una propuesta de reforma que fue remitida el año pasado y será evaluada una vez iniciado el período de sesiones ordinarias en abril”, explicó a DIARIO HUARPE.

Uno de los ejes principales de los cambios está vinculado al destino de las multas que se aplican a empresas o prestadores que incumplen la normativa. Actualmente, esos montos son percibidos en su totalidad por el Estado provincial, sin que exista una compensación directa para los damnificados. “La ley establece que el cien por ciento del valor de la multa queda en el Estado, por lo que quien realiza la denuncia no obtiene un resarcimiento económico”, señaló.

En ese sentido, adelantó que se analiza introducir modificaciones que contemplen a los denunciantes. “Se evalúa la posibilidad de que un porcentaje de esas multas pueda destinarse a quien se vio afectado, permitiendo una reparación parcial del daño sufrido”, indicó.

Cambios previstos

El vicegobernador remarcó que el objetivo de la reforma es lograr un sistema más equilibrado y justo para los consumidores. “Se busca que quien haya sido perjudicado pueda recibir algún tipo de compensación, ya que actualmente se sanciona al infractor, pero el denunciante no obtiene un beneficio directo”, sostuvo.

Además, consideró que la actualización normativa permitirá adecuar la ley a las nuevas dinámicas de consumo. “Es necesario revisar una legislación que tiene años de vigencia para adaptarla a las realidades actuales del mercado y fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos”, agregó.

Rol de la Dirección

Durante la actividad, Martín también destacó la importancia de la Dirección de Defensa del Consumidor como una herramienta de contención para los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos. “La Dirección de Defensa del Consumidor cumple un rol fundamental para quienes se sienten afectados al momento de adquirir un producto o contratar un servicio”, expresó.

En esa línea, explicó que el organismo funciona como una instancia administrativa que permite canalizar reclamos y resolver conflictos sin necesidad de judicialización. “En muchos casos es un paso previo a la Justicia y se resuelve en esta sede administrativa, permitiendo que el sistema judicial disponga de más tiempo para otros temas”, afirmó.

Alcance y funcionamiento

El funcionario subrayó además que este tipo de espacios evita que los ciudadanos queden en situación de indefensión. “Muchas veces, si no existiera esta instancia, las personas no tendrían herramientas accesibles para reclamar, lo que generaría una situación de vulnerabilidad importante”, indicó.

Finalmente, destacó la importancia de que la ciudadanía conozca la existencia de este organismo. “Es fundamental que los sanjuaninos sepan que pueden acercarse a asesorarse y eventualmente realizar una denuncia ante cualquier vulneración de sus derechos”, concluyó.