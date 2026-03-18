Tras varias horas de deliberación, el plenario de UDAP resolvió por mayoría aceptar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan, en un paso clave para destrabar la negociación docente. La votación reflejó una clara inclinación a favor del ofrecimiento oficial: de los 44 delegados presentes, 30 respaldaron la iniciativa y 14 la rechazaron.

La decisión del gremio mayoritario dentro del sector educativo provincial ahora se trasladará a la mesa paritaria prevista para este miércoles a las 14, donde los dirigentes deberán formalizar la postura. De ratificarse, y teniendo en cuenta el peso de UDAP —que cuenta con tres votos—, la propuesta del Ejecutivo quedaría aprobada en el acta final.

El escenario no es homogéneo. Mientras UDA ya anticipó su rechazo, AMET aún no definió su postura y lo hará recién al mediodía del mismo miércoles. Este reparto de posiciones convierte a la definición de UDAP en determinante para el desenlace del conflicto.

La oferta del Gobierno provincial, que terminó inclinando la balanza en el plenario, combinas sumas fijas, mejoras en adicionales y actualizaciones atadas a la inflación. Entre los puntos centrales se destaca la incorporación de una suma mensual de $100.000, de carácter no remunerativo y no bonificable, destinada a una amplia franja de cargos docentes, como maestros de grado, nivel inicial, educación especial, preceptores y bibliotecarios. En el caso de los docentes de jornada extendida, el monto se fijó en $50.000.

Además, el Ejecutivo introdujo modificaciones en el ítem “Radio”, un adicional clave para quienes trabajan en zonas alejadas. En este caso, se estableció un incremento del 5% en la bonificación para las zonas 4, 5, 6 y 7, respondiendo a uno de los reclamos históricos del sector.

Otro de los ejes de la propuesta es el fortalecimiento del Nomenclador Docente (Código A01). Si bien en marzo se mantendrán los 6 puntos ya acordados, el Gobierno proyecta una suba a 4 puntos en mayo, duplicando la oferta inicial que contemplaba solo 2 puntos.

En paralelo, se incluyó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para abril, también no remunerativo ni bonificable, que se abonará por única vez y será proporcional en el caso de docentes con horas cátedra. Esta medida apunta a reforzar el ingreso en el corto plazo.

En cuanto al salario básico, el Ejecutivo decidió sostener la actualización por índice, con aumentos escalonados: un 5% en marzo, un 2% en mayo y un 3% en junio, tomando como referencia los períodos previos. A esto se suma la continuidad de la cláusula de revisión en junio, que permitirá reabrir la discusión en función de la evolución de la inflación.

El resultado del plenario marca un punto de inflexión en la negociación docente, aunque la definición formal aún depende de la instancia paritaria. Con la mayoría de UDAP alineada a favor de la propuesta, el Gobierno queda a un paso de cerrar el acuerdo, en un contexto donde la búsqueda de previsibilidad salarial y paz social sigue siendo central.

Dato

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, informó a DIARIO HUARPE que la aceptación o el rechazo de la oferta se definirá este miércoles a las 12:00. Asimismo, aclaró que el perfil de Facebook del gremio fue hackeado y que se publicó una leyenda afirmando que habían aceptado la propuesta, pero desmintió categóricamente que esa fuera la realidad.