El SMN anticipa una semana estable en San Juan, sin lluvias y con cielo algo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer su pronóstico oficial para la provincia de San Juan, anticipando condiciones mayormente estables para el cierre de la semana. Se espera que el cielo se presente con variaciones entre algo nublado y parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones significativas en los próximos días, aunque con un notable ascenso de las temperaturas máximas hacia el final del período.

Miércoles 18 de Marzo

Para este miércoles, el organismo oficial prevé un día con marcada amplitud térmica. La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable de 20°C. Los vientos soplarán del sector noroeste (NO) con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, condición que se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Por la tarde, el cielo pasará a estar algo nublado y el termómetro alcanzará una máxima de 27°C. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%. Hacia la noche, el cielo continuará con la misma tendencia de algo nublado, con un descenso de la temperatura hasta los 22°C. No se esperan ráfagas de viento significativas durante el día.

Jueves 19 de Marzo

El pronóstico para el jueves indica un cambio en la dirección del viento y un aumento progresivo de la temperatura, especialmente durante la tarde. La madrugada dará inicio con cielo algo nublado y una temperatura de 20°C, acompañada por vientos leves del noroeste de entre 7 y 12 km/h.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 24°C, con vientos que rotarán al sector norte y aumentarán su intensidad a un rango de 13 a 22 km/h.

El momento más cálido de la jornada se registrará durante la tarde, cuando el mercurio alcance los 32°C bajo un cielo parcialmente nublado. Los vientos del norte se fortalecerán, ubicándose entre los 23 y 31 km/h, aunque sin presencia de ráfagas destacadas. La probabilidad de lluvia continuará en 0%.

Finalmente, para la noche del jueves se espera un descenso térmico hasta los 28°C, manteniendo la condición de parcialmente nublado. El viento del norte persistirá con intensidad similar a la tarde (23 a 31 km/h) y la probabilidad de precipitaciones se incrementa levemente, situándose en un rango de 0 a 10%, aunque sin indicios de tormentas significativas.