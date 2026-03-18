La sífilis volvió a encender las alertas sanitarias. Aunque nunca desapareció, en los últimos años los casos crecieron de manera sostenida y hoy preocupa especialmente el aumento de diagnósticos en personas jóvenes y adultas sexualmente activas.

Así lo explicó la infectóloga Beatriz Salanitro durante su visita al programa Salud & Bienestar, que se emite por la señal de Huarpe TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube. En diálogo con el ciclo, la especialista remarcó que la enfermedad es prevenible, tiene tratamiento y se cura, pero el principal problema sigue siendo la falta de diagnóstico temprano.

“La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que la produce una bacteria que se transmite sexualmente”, explicó la médica.

El contagio se produce durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales cuando no se utiliza preservativo. Aunque el mecanismo de transmisión es conocido, el crecimiento reciente de casos preocupa a los especialistas.

“En las cifras nacionales, del 2020 al 2024 hubo un 70% más de casos, y lo que va del 2025 hay un aumento del 40 a 50% con respecto al 2024”, detalló Salanitro. Según indicó, la mayoría de los diagnósticos se concentra en personas de entre 19 y 40 años, aunque puede afectar a cualquier persona sexualmente activa.

Una infección que muchas veces no da síntomas

Uno de los principales problemas para detectar la sífilis es que muchas veces no presenta señales evidentes.

“El problema para poder detectarla es que en el 70% de los casos es asintomática, o sea, no tiene síntomas”, explicó la infectóloga.

Cuando aparecen manifestaciones, suelen darse en distintas etapas. En la fase inicial puede aparecer una lesión conocida como chancro: una úlcera en los genitales que no duele y que desaparece sola.

“Es una úlcera que no duele y que se va sola. Entonces, como se va sola a los siete días, de aquí a que vos te decidís ir a consultar, ya desapareció”, describió.

Si la infección no se detecta ni se trata, puede avanzar hacia una segunda etapa con lesiones en la piel, manchas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, llagas en la boca o úlceras en la zona genital.

En etapas más avanzadas puede afectar órganos vitales. “Puede afectar corazón, sistema nervioso o huesos. Es una enfermedad que a la larga puede dar problemas serios”, advirtió.

Diagnóstico simple y tratamiento efectivo

A pesar de los riesgos, la sífilis tiene diagnóstico sencillo y tratamiento efectivo. El estudio más habitual es un análisis de sangre y también existen test rápidos con resultados en pocos minutos.

“El análisis se puede hacer con un test rápido que en media hora lo tenés”, explicó la médica, y recordó que los controles están disponibles de forma gratuita en el sistema público de salud.

Si el diagnóstico se confirma, el tratamiento se realiza con penicilina. “Tiene tratamiento y se cura, pero para eso tenés que detectarla”, señaló.

La especialista también recomendó tratar a la pareja para evitar reinfecciones. “Aunque la pareja dé negativo, conviene tratarla también por los períodos de incubación”, indicó.

La prevención sigue siendo clave

Más allá del diagnóstico y el tratamiento, la prevención sigue siendo fundamental.

“El preservativo es fundamental en cualquier relación”, enfatizó Salanitro.

La médica también aclaró que algunos métodos utilizados para prevenir otras infecciones, como la profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH, no protegen contra la sífilis ni otras infecciones de transmisión sexual.

“Muchas veces creen que tomando PrEP no uso el preservativo. Y esto tiene que siempre igual ir acompañado del preservativo porque no previene la sífilis”, explicó.

Además, destacó la importancia de los controles durante el embarazo, ya que la infección puede transmitirse al bebé y generar complicaciones graves si no se trata a tiempo.

Finalmente, insistió en la necesidad de informarse y realizarse controles ante situaciones de riesgo.