El reconocido humorista Miguel Ángel Cherutti confirmó su regreso a los escenarios del interior del país con una nueva gira nacional junto a Nito Artaza. El espectáculo, titulado “Toy de gira”, desembarcará en San Juan el próximo 26 de marzo y marcará el inicio del recorrido por la región de Cuyo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Cherutti adelantó que la propuesta surge de una idea gestada durante la última temporada de verano, cuando ambos coincidieron en distintos teatros. “Decidimos retomar una gira que había quedado inconclusa y armar algo que tenga que ver con nuestra historia, pero aggiornado, con nuestra impronta”, explicó.

Un show con humor, música y complicidad

“Toy de gira” se presenta como un espectáculo integral que recupera el espíritu de la revista, con una puesta ágil y dinámica. La propuesta combina monólogos, humor político, imitaciones, música en vivo y coreografías, con un permanente ida y vuelta entre los artistas.

Artaza despliega su estilo característico, con monólogos ingeniosos y punzantes que abordan figuras del deporte, la política y el espectáculo, además de imitaciones que van desde homenajes como Tato Bores hasta recreaciones de dirigentes actuales como Javier Milei, Mauricio Macri o Sergio Massa.

Por su parte, Cherutti brilla con su amplia galería de voces y personajes, que incluye clásicos como Mercedes Sosa, Sandro, Julio Iglesias o Luciano Pavarotti, además de nuevas incorporaciones como Fito Páez y Luis Miguel. Como novedad, el artista también suma interpretaciones de tangos con su propia voz.

Gira nacional con proyección internacional

La gira comenzará en San Juan y continuará por San Luis, Mendoza y otras provincias, con la intención de extenderse durante todo el año. Además, el proyecto contempla presentaciones en España, con funciones previstas en ciudades como Barcelona, Madrid y Málaga.

En Mendoza, el espectáculo tendrá funciones el sábado 28 de marzo en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y el domingo 29 en el Espacio Excélsior de San Rafael, con entradas disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.

El valor del humor en vivo

Cherutti también reflexionó sobre el presente del género humorístico y destacó que existe una demanda concreta de espectáculos de humor tradicional, especialmente en el público mayor de 45 años.

“Hay muchos formatos nuevos, pero no siempre llegan a ese público que quiere reírse y recordar. Nosotros apuntamos a esa generación, que necesita este tipo de humor”, sostuvo. Además, remarcó la vigencia del teatro frente al streaming: “Tenemos la capacidad de sostener una hora y media de show con conexión directa con la gente. Eso es algo que el público sigue valorando mucho”.

Una dupla histórica

La unión entre Cherutti y Artaza es una de las más exitosas del espectáculo argentino. Desde mediados de los años 90, la dupla vendió más de dos millones de entradas y encabezó temporadas históricas en Mar del Plata y Buenos Aires.

“Toy de gira” representa así no solo un nuevo espectáculo, sino también el reencuentro de dos referentes del humor nacional que buscan reconectar con su público a través de una propuesta que mezcla nostalgia, actualidad y entretenimiento.

Función en San Juan

El espectáculo se presentará el 26 de marzo a las 21:30 en el Teatro Municipal de San Juan, dando inicio a una gira que promete risas, música y una fuerte conexión con el público.