Dante Gebel lanza su candidatura presidencial 2027 aliado con el Peronismo

Este miércoles a las 19, el microestadio de Lanús será la sede del lanzamiento oficial de Consolidación Argentina, la plataforma política que promueve la postulación presidencial del pastor evangélico Dante Gebel para las elecciones de 2027.

El encuentro, definido como una convocatoria nacional y federal, servirá para presentar a los responsables que llevarán adelante el armado territorial en las regiones de Cuyo, Patagonia, Centro, Mesopotamia, Norte Grande, Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

La arquitectura política de este nuevo espacio se apoya en una mesa promotora integrada por referentes provenientes de los ámbitos sindical, académico, empresarial, social y deportivo.

Bajo esta estructura, cada zona geográfica contará con un coordinador responsable de articular las tareas organizativas y el trabajo político en su territorio. Entre las figuras que impulsan el proyecto de Gebel se destacan el legislador porteño Eugenio Casielles, el exsecretario de Trabajo Lucas Aparicio, el exfutbolista Walter Erviti y el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.