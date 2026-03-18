En medio del reordenamiento del peronismo de cara al próximo turno electoral, el dirigente sanjuanino Walberto Allende planteó que el camino del Partido Justicialista debe ser evitar internas y avanzar hacia una lista de consenso que preserve la unidad. Insistió en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que “es consenso porque las otras alternativas terminan siendo dañinas”.

Allende reforzó la idea de que el peronismo debe priorizar la cohesión interna. “La conformación del Consejo del PJ se hizo pensando en la unidad. No son buenas las internas y por eso considero que lo mejor es el consenso, porque las otras alternativas terminan siendo muy dañinas hacia adentro”, remarcó.

Bajo esa lógica, el dirigente consideró que el justicialismo sanjuanino se encamina hacia un esquema acordado. “Creo que el PJ va camino a encontrar una lista consensuada”, señaló, dejando entrever que el debate interno podría resolverse sin confrontaciones abiertas.

Sin embargo, Allende no limitó su análisis únicamente a la ingeniería electoral. También planteó la necesidad de una renovación en el contenido político del partido. “Debemos cambiar y presentar un programa de gobierno aggiornado a la nueva realidad”, expresó, marcando que la discusión de fondo no pasa solo por nombres propios.

En esa línea, fue más allá al relativizar el peso de las candidaturas individuales. “El justicialismo tiene hombres y mujeres muy capaces para competir. Pero esto es más importante que el candidato”, afirmó, al poner el eje en la construcción de una propuesta que conecte con las demandas actuales de la sociedad.

Para el dirigente, el camino está claro: evitar fracturas y consolidar una estrategia común. Así, la unidad y el consenso aparecen como las claves que propone para que el peronismo llegue competitivo al 2027, en un escenario político que ya comienza a delinearse.

El rol de Uñac en el PJ de San Juan

“Sé que Sergio Uñac está trabajando con un grupo de dirigentes a nivel nacional, sin descuidar la provincia, lo cual me parece positivo”, señaló Walberto Allende, al referirse al rol que el exgobernador viene desarrollando dentro del peronismo. Además, dijo que “tengo entendido que ha recorrido distintas provincias y también distritos del conurbano bonaerense, manteniendo reuniones que le permite su función en el Senado”, detalló.

Para Allende, este tipo de movimientos forma parte de un proceso de reconstrucción del PJ a nivel nacional, en el que dirigentes con experiencia de gestión buscan reposicionarse en la escena política. Al mismo tiempo, subrayó que ese trabajo no debería implicar un corrimiento de la realidad provincial, sino complementarse con la dinámica local.

Textuales

Walberto Allende / Dirigente del PJ de San Juan