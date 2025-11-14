Una fuerte explosión ocurrida este jueves por la noche en un depósito de fuegos artificiales provocó la muerte de una persona y dejó al menos diez heridos en el barrio Tatuapé, ubicado al este de San Pablo, Brasil. El estallido se registró poco antes de las 20, en la intersección de Avenida Celso Garcia y Avenida Salim Farah Maluf, y generó una enorme columna de humo seguida de un incendio que consumió la estructura usada como almacén.

De acuerdo con el reporte oficial de los bomberos, el llamado de emergencia ingresó a las 19:45. El siniestro se originó en una vivienda adaptada como depósito de pirotecnia, donde una explosión inicial desencadenó otras menores que se dispersaron en varias direcciones, agravando el escenario y dificultando las tareas de control.

El Cuerpo de Bomberos confirmó una víctima fatal en el lugar. Entre los heridos, un hombre sufrió una lesión en la mano y se trasladó por sus propios medios, otro fue atendido por otorrea por el SAMU y una mujer presentó traumatismo craneoencefálico. También resultó herido un hombre con raspaduras, internado junto a su madre, mientras que otros seis lesionados registraron heridas leves y no necesitaron ser trasladados.

La magnitud de la explosión ocasionó serios daños materiales en autos, viviendas y comercios cercanos. La onda expansiva derribó a motociclistas que circulaban por una avenida próxima, rompió vidrios, afectó ventanales y provocó colapsos parciales en algunos inmuebles, según detallaron los rescatistas que trabajaron en la zona.

Testigos consultados por el medio OGlobo describieron la detonación como “violenta” y afirmaron que el estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro y evaluando la estabilidad de las estructuras dañadas.