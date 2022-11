El transporte de cargas tendrá un gran beneficio en el pago de impuesto automotor del año que viene. El Gobierno decidió aumentar el descuento que se le viene realizando en los últimos años y de este modo en el 2023 pagarán menos del 50% del importe total.

El dato lo confirmó la ministra de Hacienda, Marisa López, quien le dijo a DIARIO HUARPE que “el gobernador Uñac nos pidió que articulemos las medidas necesarias para que el transporte automotor de cargas tenga un descuento importante. Es por eso que se decidió que a partir del ejercicio 2023, estos vehículos pagarán el impuesto automotor con un descuento que superará el 50%”.

La intención, contó la funcionaria, es bajar los costos del transporte para amortiguar el valor de los productos que cargan y que impactan en la sociedad sanjuanina. Es decir que con esto se intenta contener el impacto de la inflaciónque si se verá en el resto de los vehículos que deban pagar patentes.

La tarifa promocional del impuesto provincial siempre existió en vehículos de trabajo, pero en esta oportunidad será mayor para los que son parte del transporte de cargas. Es que también tienen un porcentaje de descuento importante para taxis o remises, que en esta oportunidad no se verá impactado por la decisión del Gobierno.

Esta confirmación también deja a la vista que en el resto de los vehículos de uso personal, el incremento estará al mismo nivel de aumento del valor de referencia en el mercado y que en algunos casos llegó a más del doble. Vale recordar que la patente es el pago de una alícuota fija que no se ha modificado desde hace años, pero que se deduce del precio del modelo de auto o camioneta de mercado y esto genera que cada vez sean más onerosas por la acción de la inflación.

Pero también existe la posibilidad para los titulares de vehículos particulares de acceder a descuentos de hasta el 45%. Puntualmente, el que cancele el impuesto en la modalidad anual tendrá un descuento del 15%, mientras que aquel que haga el pago semestral obtendrá un 5% de bonificación. Y los que estén al día recibirán un 15% más de descuentos en estos pagos.

Además, si se abona utilizando los pagos electrónicos disponibles (link, interbanking o plus pagos) se sumará otro 10% de bonificación. A todo esto se le puede sumar el descuento del 10% para todos aquellos contribuyentes que no tengan deudas y no hayan aplicado a la moratoria lanzada en el 2020, generando en este caso que se acceda a un 45% de descuento total si se cumple con todos los requisitos y en el pago anual.