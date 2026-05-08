Imputaron a Demian Reidel por los gastos con tarjetas de crédito en Nucleoeléctrica

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por los gastos de índole particular que habrían realizado distintos integrantes de esa empresa estatal con tarjetas de crédito corporativas durante el período en que él estuvo al frente de la compañía. La investigación alcanza también a los integrantes del Directorio, de la Sindicatura y a todos los titulares o usuarios de los plásticos corporativos.

El requerimiento del fiscal

En el requerimiento de instrucción, el fiscal pidió determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026”, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae. La presentación alcanza también a “los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal, y los titulares y/o usuarios de la tarjeta corporativa”, detalló el fiscal en la causa que tramita ante el juez federal Daniel Rafecas.

La denuncia se presentó tras el informe de gestión en la Cámara de Diputados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el cual se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, elaborado en respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano. Ese reporte incluía consumos que, según el análisis preliminar, resultaban ajenos “al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

El fiscal destacó además que “el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales, como tampoco contenía una rendición documentada del destino institucional de cada gasto”. Todo ello será materia de investigación en la causa.

Los gastos detectados

Entre los gastos relevados se encuentran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a “Mar y Sombra SL”, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares. También constan transferencias de Mercado Pago, hoteles, gastos en aviones, indumentaria, distribuidos en diferentes países. Por último, surgen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

En la denuncia, se puso de relieve que Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, cuya presidencia del Directorio fue ejercida por Reidel durante el período denunciado. “También se atribuyó responsabilidad a los integrantes del Directorio, la Sindicatura y a los responsables del control interno de gastos corporativos, por haber presuntamente omitido ejercer los deberes de control, vigilancia y autorización que les incumbían, respecto de los consumos aludidos”, explicó la fiscalía.

Los posibles delitos

La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal González pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas, incluyendo fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo. También solicitó que se informe la cantidad de plásticos asociados a dicha cuenta, individualizando respecto de cada operación el plástico utilizado y su titular o usuario autorizado.

Se trata de una de las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py. Otra similar fue hecha por el diputado nacional Esteban Paulón y tramita en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa.