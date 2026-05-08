Personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste llevó adelante un exitoso procedimiento en el departamento Rivadavia, donde se logró la detención de tres jóvenes acusados de sustraerle el teléfono celular a un adolescente de 14 años.

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió en las inmediaciones del Parque de Rivadavia, lugar donde un grupo de menores alertó a los efectivos que tres sujetos habían cometido el robo de un aparato marca Motorola y se daban a la fuga por la Av. Ignacio de la Roza.

Inmediatamente, se inició un rastrillaje que permitió a los móviles policiales ubicar a los sospechosos en el ingreso al Barrio CESAP, junto al supermercado Átomo. Según informaron fuentes policiales, uno de los aprehendidos coincidía exactamente con la descripción aportada por los testigos: vestía un chaleco verde y un conjunto azul con el escudo de la selección argentina.

Confesión y recuperación del teléfono

Los detenidos fueron identificados como Sosa (19), González (20) y González Aguirre (19), todos con domicilio legal en el departamento Pocito. Al verse rodeados, confesaron ante los uniformados haber arrojado el dispositivo móvil sobre la vereda de la Universidad Católica de Cuyo.

El aparato, un Motorola E6 Plus con la pantalla trizada, fue recuperado por personal de seguridad de la casa de altos estudios, quienes lo entregaron a los menores que se encontraban rastreando el equipo en el lugar.

Intervención judicial

La víctima reconoció fehacientemente tanto el teléfono recuperado como a los tres sospechosos. Tras el reconocimiento, la madre del menor radicó la denuncia correspondiente para formalizar el proceso legal.

En el caso intervino la UFI de Flagrancia, bajo las instrucciones del Ayudante Fiscal Emiliano Usin, quien inició el legajo pertinente para que los tres jóvenes pocitanos sean juzgados bajo este sistema exprés.