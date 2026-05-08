La millonaria oferta a Maxi López que lo haría traicionar a Telefe

Maxi López se encuentra en una encrucijada profesional que podría cambiar sus planes inmediatos en la televisión argentina. A pesar de estar a pocos días del estreno de su serie vertical junto a Wanda Nara y de su labor en Anda pa allá para los Streams de Telefe, una propuesta externa sacudió su estabilidad. Según trascendió, el exfutbolista recibió un llamado que lo puso a dudar sobre su permanencia en el canal de las pelotas.

Sobre esta situación, el periodista Daniel Fava dio detalles en el programa A La Tarde al asegurar que "Maxi López recibió una oferta millonaria, pero no del canal que todo el mundo esperaba". La noticia llega en un momento clave, ya que la empresa tenía planes importantes para él. El cronista explicó que "Telefe ha decidido que Marley, Ian Lucas y una tercera persona sean las encargadas de llevar la bandera de Telefe para el canal, ese sería él".

Sin embargo, el interés de la competencia es real y concreto. Fava profundizó en el origen de este ofrecimiento al comentar que "Maxi López recibió un llamado de otro canal importante que apunta fuerte a cubrir el Mundial".

La cuestión económica parece ser el motor principal de esta indecisión. El periodista relató que "Con el contrato a punto de firmarlo, Maxi López recibió un llamado de otro canal importante que apunta fuerte a cubrir el Mundial". Ante este escenario, el deportista admitió que iba a analizar el panorama porque le ofrecieron mucho más dinero.

En medio de las especulaciones, surgieron otras interpretaciones sobre este movimiento. La panelista Débora D'Amato aportó una mirada más estratégica al considerar que "Esto es una negociación para presionar un poquito más (a Telefe)".

Lo cierto es que el contexto personal de López influye en su decisión, ya que su familia se instalará pronto en Argentina. Con cinco hijos y la llegada de Daniela Christiansson junto a sus padres para brindarle apoyo, los gastos de una nueva vida en el país pesan a la hora de evaluar los números finales.