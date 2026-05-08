Secretos para hacer el recogido de Pampita elegante y muy fácil

Sentirse elegante para un evento o incluso para el día a día no requiere necesariamente de un estilista profesional. El sello distintivo de Carolina Ardohain es su capacidad para lucir impecable con peinados que parecen simples pero derrochan sofisticación.

Para imitar este estilo que marca tendencia, la clave reside en lograr un equilibrio entre la prolijidad y la frescura, evitando que el cabello se vea rígido. Recientemente se conoció que la modelo atraviesa un nuevo comienzo tras su separación de Martín Pepa, de quien se habría distanciado porque "Se mandó una".

El proceso para este look comienza preparando la melena. Es fundamental trabajar sobre un pelo limpio pero que tenga algo de textura para facilitar el manejo. Si el lavado es reciente, la aplicación de un poco de mousse o spray texturizador ayuda a dar el cuerpo necesario.

El siguiente paso es marcar la identidad del peinado: se puede peinar todo hacia atrás o realizar una raya al medio bien definida. Una vez decidido, se arma una coleta baja que servirá como base para las dos opciones principales.

Si se busca un rodete bajo clásico, basta con enrollar la coleta sobre sí misma y asegurarla con horquillas. Para quienes prefieren un acabado más pulido, el secreto consiste en esconder las puntas hacia adentro. Un detalle vital que suaviza los rasgos del rostro es no tensar demasiado el peinado y dejar algunos mechones sueltos en la parte frontal o lateral. Para ese efecto de brillo característico, el uso de aceite capilar es imprescindible.

Finalmente, una aplicación moderada de laca garantizará que el estilo se mantenga por más de 10 horas sin perder su movimiento natural. Los accesorios minimalistas son el complemento ideal para cerrar esta propuesta que ya es un éxito en este 2026.