Qué son los "deudores zombies" que quedaron fuera del sistema legal

El sistema financiero argentino enfrenta un fenómeno preocupante que deja a miles de personas en una especie de limbo económico. Se trata de los denominados deudores zombies, individuos que tomaron préstamos durante el último año y que, ante la imposibilidad de pagarlos, quedaron marginados de cualquier financiamiento futuro. Esta situación ocurre en un contexto donde la morosidad alcanzó su punto más alto desde que terminó la Convertibilidad hace más de 25 años.

Muchos usuarios confiaron en que el proceso inflacionario les facilitaría el cumplimiento de sus obligaciones, pero el escenario cambió. El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó esta conducta al señalar que "La gente se sobreendeudó a tasas muy altas. Pensaban que la inflación iba a licuar las deudas y eso no sucedió". Esta realidad golpeó con fuerza tanto en los bancos, donde la mora se sitúa en el 11,2%, como en las fintech, donde el número escala al 25%.

La consecuencia más grave para este grupo es el daño en su legajo digital. Con un scoring negativo, ni los bancos ni las plataformas digitales están dispuestos a otorgarles nuevos fondos, convirtiéndolos en parias financieros. Desde una de las entidades más grandes del país explicaron la complejidad del problema al afirmar que "Es gente que no va a conseguir crédito por lo menos en los próximos dos o tres años. Por lo tanto tiene poco incentivo para pagar. Lo que tratamos de hacer es ayudarlas para que puedan acomodar su situación crediticia, pero igual quedan con un score muy bajo y no hay nada que se pueda hacer con eso".

A pesar de la gravedad, el sector bancario intenta aplicar soluciones para lo que denominan mora tardía. Se están ofreciendo refinanciaciones con tasas cercanas al 25% anual, una cifra que se ubica por debajo de la inflación esperada, buscando que las cuotas sean más accesibles. Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, brindó su perspectiva sobre el futuro del mercado y proyectó que "gradualmente los niveles de mora van a bajar, pero no vamos a volver al 2,5% de la época anterior. Eso fue algo inusual, motorizado por la elevada inflación que iba licuando las cuotas con el paso de los meses. Más bien hay que mirar países como Brasil, donde los atrasos son cercanos al 5%".

Por último, Butti lanzó una advertencia dirigida al ámbito político para evitar intervenciones legislativas que compliquen la recuperación del sector. El ejecutivo fue tajante al expresar "No se les ocurra hacer nada a través del Congreso como poner tope a las tasas o tratar de solucionar la situación de los deudores morosos. Va a ser contraproducente para que haya más crédito. Los bancos sabemos lidiar con estas situaciones y lo estamos haciendo". Mientras tanto, algunos indicadores muestran señales de vida, ya que el crédito en pesos al consumo subió un 0,3% en abril, cortando una racha de cinco meses de caída consecutiva.