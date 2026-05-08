Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur llevaron a cabo un procedimiento en las primeras horas de este viernes que terminó con la detención de un hombre de 32 años, identificado como de apellido Gutiérrez. El arresto se produjo luego de una violenta gresca ocurrida en las inmediaciones del Barrio Teresa de Calcuta, en el departamento Pocito.

Fuentes policiales informaron que el episodio se desencadenó alrededor de las 2:42 de la madrugada. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a dos sujetos agrediéndose físicamente con otros individuos.

En medio del desorden, uno de los involucrados, vestido con ropa oscura, subió a un uto Fiat Duna rojo que se encontraba estacionado, mientras que un segundo hombre con campera naranja intentó arrojar un objeto al interior del vehículo, el cual terminó cayendo sobre la calzada.

Tras la intervención policial, el sospechoso de campera naranja fue interceptado a los pocos metros. Simultáneamente, se inició la búsqueda del rodado involucrado, el cual fue hallado minutos después en estado de abandono en la intersección de calle Picasso y Lemos.

Al realizar la requisa del automóvil, los efectivos encontraron en su interior un tramo de tubo con orificios en ambos extremos y un cartucho PG. Al ser cotejado con la pieza que había caído previamente a la calle, se confirmó que ambas partes conformaban un arma de fuego de fabricación casera, conocida popularmente como "tumbera".

Por el hecho tomó intervención el Dr. Andrés Ceruti, quien tras mantener comunicación con el fiscal de turno, ordenó el inicio de las actuaciones legales bajo el fuero de Flagrancia por la portación de arma de fuego sin la debida autorización legal. El detenido quedó a disposición de la justicia.