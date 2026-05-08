Morena Rial podría volver a la cárcel tras usar las redes sociales

Morena Rial atraviesa un momento sumamente delicado mientras cumple su segundo mes de prisión domiciliaria en el departamento de su hermana Rocío. Como su padre es su tutor, la familia entera debió responder ante el juzgado número siete de San Isidro por la actividad de la joven en plataformas digitales. El conflicto surgió cuando la influencer despidió a un amigo fallecido en circunstancias dudosas a través de sus historias de Instagram.

En su publicación, Morena expresó su dolor y compromiso con la causa al afirmar que "vamos a hacer justicia. Te prometo que no voy a estar tranquila hasta que paguen uno por uno". Esta actitud fue vista como una infracción a las reglas de su detención.

Al respecto, el periodista Gustavo Méndez detalló que "el lunes, en el juzgado de San Isidro n°7, Morena Rial se tuvo que presentar junto a Rocío y Jorge, sus tutores". Según explicó el cronista, "la jueza la citó por las historias que subió por la muerte de su amigo por romper las reglas de la morigeración".

La Justicia argentina impone límites estrictos al uso de internet para quienes gozan de este beneficio procesal. Méndez fue muy claro sobre el motivo de la citación y el apercibimiento recibido al señalar que "la jueza la citó por las historias que subió por la muerte de su amigo por romper las reglas de la morigeración, es decir, la prisión domiciliaria y le dieron un tirón de orejas". El panorama para la joven podría agravarse seriamente, ya que el periodista advirtió que "le podrían haber dicho que si se manda una más, vuelve al penal de Magdalena".

La jornada en tribunales estuvo marcada por la tirantez, especialmente por la actitud de Jorge Rial, quien se presentó "con la peor de las ondas". Su abogado, Alejandro Cipolla, criticó la decisión de convocar al conductor al manifestar que "no había razón de ser para citarlo al padre para decirle eso".

No obstante, la audiencia tomó un rumbo más humano por la angustia de Morena. Cipolla reveló que "el fiscal entendió que lo hizo desde el dolor porque no paró de llorar en toda la audiencia". Finalmente, el abogado concluyó que la situación se calmó cuando "la jueza le dijo que estaba cumpliendo, pero él bajó la espuma".