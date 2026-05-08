El defensor Nicolás Otamendi recibió una gran noticia este viernes a la mañana porque podrá estar en el debut de la Selección Argentina ante Argelia, en la primera fecha del grupo J del Mundial 2026. El jugador del Benfica había recibido una amnistía de la FIFA tras su expulsión frente a Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El central había visto la tarjeta roja en septiembre del año pasado cuando derribó a Enner Valencia en el cierre de la clasificación mundialista. Como la Albiceleste no volvió a jugar partidos oficiales debido a la cancelación de la Finalissima, el reglamento indicaba que el zaguero debía cumplir la sanción en el primer encuentro en Kansas, previsto para el 16 de junio a las 22:00 horas.

Gestiones exitosas de la AFA

La resolución favorable llegó tras una solicitud presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el Bureau de la FIFA. Las gestiones, encabezadas por Claudio Tapia, contaron con el respaldo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, e incluso del futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo.

A sus 38 años, y con el rumor de un posible desembarco en River Plate tras la cita máxima, Otamendi recibió la notificación oficial este viernes. De esta manera, el defensor se encamina a disputar su cuarto Mundial como titular, sumando a su trayectoria de 130 partidos y ocho goles con la camiseta nacional.

El panorama de Scaloni para el Grupo J

Aunque Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista definitiva de 26 convocados, la presencia de Otamendi es un alivio ante la situación de Cuti Romero, quien llegará con poco rodaje tras una lesión.

Argentina, que llega como vigente campeona del mundo y bicampeona de América, encabeza el grupo J. Luego del estreno ante Argelia, el equipo nacional se medirá contra Austria el lunes 22 a las 14:00 horas y cerrará la fase inicial frente a Jordania el sábado 27 a las 23:00 horas.