Una famosa acusó a Nicolás Cabré de tratarla como una prostituta

Lola Bezerra decidió sacar a la luz una situación muy desagradable que guardaba desde hace tiempo sobre su paso por la televisión argentina. Durante una charla con Rulo Schijman en el ciclo Desencriptados de Infobae, la modelo recordó los ataques que recibió de parte de Nicolás Cabré cuando participó en la ficción Los Únicos. Según relató la brasileña, que llegó al país a los nueve años, el actor aprovechó su rol de protagonista para burlarse de ella frente a todos los presentes.

El conflicto comenzó apenas la joven pisó el set de filmación de Pol-ka. Al recordar aquel día, Lola explicó que "fue hace muchos años. Yo grababa una tira que se llamaba Los Únicos. Estaba en el set grabando. Llegué, me presenté: 'Hola a todos, soy Lola Bezerra, vine a grabar con ustedes'. Y empezaron a hacer chistes, ¿viste?". Lo que parecía una broma interna pronto se transformó en una falta de respeto vinculada a su imagen física.

La modelo detalló que el actual novio de Rocío Pardo se burló de su entrada al estudio de una forma muy particular. Ella confesó que "me acuerdo que empezó como a tararear el tema de Rompeportones cuando me vio entrar". Ante ese gesto, su primera reacción fue de desconcierto absoluto mientras se preguntaba a sí misma "¿qué le pasa a este pibe?". Sin embargo, la situación escaló hacia un terreno mucho más ofensivo relacionado con su nacionalidad.

De acuerdo con el testimonio de la entrevistada, Cabré lanzó comentarios discriminatorios sobre las mujeres de su país de origen. Bezerra aseguró que el actor "empezó a hacer chistes que las brasileras eran todas put*s o prostitutas".

Para ella, este comportamiento no tuvo ninguna justificación lógica frente a su presencia en el set. La actriz se sinceró sobre cómo vivió ese instante al decir que "hizo eso de la nada. Me sentí tan mal en ese momento. Aparte, él era el protagonista de la novela. Obviamente que grabé y no le dije nada. Después llegué a mi casa y dije: '¿Por qué no le contesté a este pibe? ¿Por qué no lo mandé a la…?' Porque todo bien, pero tampoco es Robert De Niro actuando". Finalmente, la modelo recordó su etapa de juventud fuera de las cámaras y confesó que "cuando iba a bailar era el demonio".