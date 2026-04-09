El Gobierno de San Juan dejó inaugurada la Unidad de Diálisis en el Hospital San Roque de Jáchal, un servicio clave que permitirá a pacientes del norte provincial acceder a tratamientos sin necesidad de trasladarse a la Capital.

La puesta en funcionamiento del área beneficiará de manera directa a 38 pacientes del departamento y zonas aledañas, quienes hasta el momento debían viajar tres veces por semana para realizarse diálisis, recorriendo miles de kilómetros al mes.

Tal como adelantó DIARIO HUARPE, el acto de inauguración contó con la presencia del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, junto a autoridades sanitarias y del hospital. Durante su discurso, el funcionario destacó que esta obra responde a una política de descentralización impulsada por el Gobierno provincial, con el objetivo de acercar servicios esenciales a cada región.

“Estamos cumpliendo con el pedido del gobernador y dando respuesta a pacientes que esperaban hace tiempo. Hay personas que viajaban hasta 4 mil kilómetros al mes y ahora podrán reducir esos traslados, los costos y pasar más tiempo con sus familias”, expresó Dobladez.

La nueva unidad cuenta con nueve sillones, salas de aislamiento y un sistema de tratamiento de agua, lo que permite brindar una atención integral y segura. En una primera etapa, funcionará los días lunes, miércoles y viernes, con tres turnos diarios y dos pacientes por turno, con proyección de ampliación.

Además, el servicio no solo atenderá a pacientes de Jáchal, sino también a personas de departamentos cercanos como Valle Fértil, Iglesia y Rodeo, ampliando la cobertura en toda la región norte de la provincia.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la implementación fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado, lo que permitió optimizar recursos y mejorar la calidad de las prestaciones.

Por su parte, el director del hospital, Carlos Páez, calificó la inauguración como un hecho “histórico” para la comunidad, al tiempo que remarcó el impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes.

Esta incorporación se suma a otras mejoras recientes en el nosocomio, como los servicios de Maternidad, Oncología para adultos, Diagnóstico por Imágenes y la Terapia Intensiva, consolidando el crecimiento del Hospital San Roque como centro de referencia en el norte sanjuanino.