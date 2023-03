El miércoles pasado, en paritarias entre empresarios del sector vitivinícola y la Federación Obrera Empleados Vitivinícolas de Argentina (Foeva finalmente se estableció un incremento del 103% en el salario de los trabajadores de bodega y viñas de la provincia. Si bien el porcentaje es el estipulado, desde la federación dijeron que no están conformes con los tramos de aumentos y que entienden que el incremento no es lo esperado por los empleados.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Carlos Ozán, secretario general de la Foeva, explicó que “la verdad que no fue como pensábamos y no consideramos que el monto establecido está acorde a la necesidad del trabajador”, frente a la oferta alcanzada en las paritarias del pasado miércoles.

En este sentido, el referente indicó que el aumento alcanzado es del 103% y va desde el mes de marzo al mes de febrero del 2024. “Si bien es un gran incremento, no arranca en el primer tramo del acuerdo que es de marzo a julio. El aumento significativo recién se puede ver en los meses de diciembre a febrero próximo. No deja de ser un buen aumento, siempre que la inflación no se dispare, pero no estamos de acuerdo con las formas”, aseguró Ozán.

De esta manera, el salario básico de un trabajador de bodega a partir del mes de marzo se ubicará en los $83.888 para finalizar en los $127.888 en febrero de 2024. En el caso de los obreros de viña percibirá un básico de $79.973 hasta llegar a los $121.773 el año que viene.

Finalmente, el secretario general dijo que en las actas firmadas el pasado 22 de marzo, y teniendo en cuenta la inestabilidad económica del país, se dejó establecida una cláusula que permite la revisión de los salarios. “En caso de que la inflación se dispare, se dejó plasmado un nuevo encuentro entre los empresarios y la Foeva”, concluyó.