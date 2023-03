El Gobierno de San Juan manifestó, luego de una jornada de negociación con los autoconvocados, que el descuento de días de inasistencia para los docentes sería negociado con los gremios docentes luego en las paritarias, ya que era “su responsabilidad” pedir este beneficio para sus representados. Sin embargo, DIARIO HUARPE se comunicó con los representantes de UDA, UDAP y AMET, quienes plantearon que esta resolución es una decisión política de las autoridades.

El pasado martes, los docentes decidieron rechazar la propuesta que adelantaba el tramo de incremento salarial de noviembre a 10% en abril y 10% en marzo. Entonces, el Gobierno decidió poner un ultimátum: esa era la única oferta en pie y, a quienes asistieran este miércoles a clases, no se les iba a descontar los días de inasistencia injustificada. Pero, según dijeron desde Hacienda, el no descuento tenía que ser negociado con los gremios docentes en paritaria.

Sin embargo, ahora los sindicatos salieron a responderle al Gobierno y manifestaron que la decisión del descuento o no de las faltas injustificadas de los docentes a sus puestos de trabajo es una puramente de ellos. Más de defenderlos como representantes de los maestros, no pueden hacer.

“Si descuentan o no es una decisión política del Gobierno, nunca un gobierno convocó a los gremios para tomar decisiones de su incumbencia. Muchos de los docentes reclaman por una necesidad o porque no les alcanza y hay otros que están por otros intereses. También hay docentes que están trabajando también. Ante esa coyuntura, no es una decisión gremial. La expresión ‘día trabajado, día pagado’ no es una expresión de un sindicato, es una expresión de una patronal”, dijo Luis Lucero, secretario general de UDAP.