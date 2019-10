Iniesta: "Gallardo está haciendo un trabajo sensacional en River"

El futbolista español Andrés Iniesta, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, elogió al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, por su trabajo "sensacional" en la institución de Núñez luego de eliminar el pasado martes a Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores de América. "En un club como Barcelona suele pasar que se comentan nombres de entrenadores. En el caso de Gallardo, que está haciendo un trabajo sensacional o Xavi que está empezando, claro que algún día podrían dirigirlo", reconoció el volante del club Vissel Kobe de la primera categoría de Japón ante la consulta sobre la posible sustitución de Ernesto Valverde en caso de malos resultados.

"He visto poco de River, no es fácil por los horarios y la diferencia. Solamente observo momentos destacados de la liga de Argentina o de la Copa Libertadores, pude estar en la final que se jugó en Madrid, aunque todo muy breve", dijo acerca del "Millonario". Además, Iniesta, amigo y ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, aseguró: "Messi es el número uno desde el día que empezó en el fútbol profesional. Su regularidad es única, todavía hoy en la incidencia del juego es fuerte y no hay otro como él". "Las finales de las Copas Américas que llegaron y la del Mundial....la línea es muy fina entre ser campeón o no. Para mí se mantiene la misma sensación, gane o pierda", argumentó.

Iniesta, de 35 años, obtuvo la Eurocopa 2008 y 2012 con su seleccionado más el Mundial de Sudáfrica 2010, al tiempo que con Barcelona ganó nueve ligas de España, seis copas del Rey, siete supercopas de España, cuatro Liga de Campeones de Europa, tres Mundiales de Clubes y tres supercopas de Europa. "No hubiese estado mal que Messi se nacionalice español para mantener todo lo que ganamos en este tiempo y haber contado con él hubiera sido increíble. Los argentinos tienen que estar muy felices de tenerlo en su país", apuntó. "Mi vida deportiva ha ido a la par con Lionel (Messi) y en el día a día no deja de ser tan espectacular como en los partidos. No me sorprende que se mantenga tanto tiempo en ese nivel, es inalcanzable", valoró en la nota con TyC Sports.

Finalmente, descartó la posibilidad de estar en la despedida de Juan Román Riquelme de diciembre por "problemas" con el calendario de Japón y aseguró que piensa en "ser entrenador" cuando se retire. "La verdad que Japón no es un sitio para venir a retirarse. La exigencia sigue siendo bastante, es una experiencia brutal. Sigo disfrutando del fútbol a todo nivel", cerró.

Fuente: Télam.