El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se pronunció tras el ataque registrado durante la caravana del presidente Javier Milei en ese distrito bonaerense. El jefe comunal repudió el hecho “de manera enfática”, aseguró que no hubo heridos y expresó su preocupación por el contexto social en el que se desarrolló la actividad.

“Condeno cualquier hecho de violencia, enfáticamente”, subrayó Otermín en una entrevista con Infobae en vivo. El intendente señaló que no tiene información sobre el autor del ataque y reconoció que desde temprano advirtió la posibilidad de protestas espontáneas. “Había mucha gente de Lomas enojada y con vocación de hacer una protesta en la Plaza de Lomas”, afirmó.

El jefe comunal describió la situación como un reflejo del clima social: “Hay mucha gente que está enojada por un montón de situaciones del Gobierno”, dijo. En ese marco, llamó a que las expresiones de disconformidad se realicen dentro de los canales democráticos.

Otermín también cuestionó la modalidad de la actividad en plena avenida Hipólito Yrigoyen. “Es como nuestra 9 de Julio, un lugar por donde circulan miles de personas. El operativo de seguridad entorpeció las actividades de los vecinos”, sostuvo. Explicó que en el despliegue intervinieron tanto el Ministerio de Seguridad bonaerense como la Casa Militar, además de móviles municipales.

El intendente aseguró que pidió a los vecinos expresarse “en las urnas y no en la calle”, y descartó que el episodio haya estado vinculado a militantes locales, en respuesta a declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Es falso lo que dijo, pero no me asombra. No se puede decir cualquier cosa”, remarcó.

En relación con la caravana, Otermín cuestionó las expectativas del oficialismo: “No sé qué esperaban, que la gente los salude y se acerque mientras pasaban. Realmente no lo entiendo”. También comparó la estrategia con campañas previas: “A Macri le ha ido bien en elecciones anteriores y no ha hecho este tipo de actos. Se pueden hacer en lugares cerrados y llegar de la misma manera”, indicó.

Finalmente, Otermín insistió en la necesidad de preservar el sistema democrático. “Hay que fortalecer a la democracia y erradicar la violencia en todas sus formas de la política”, concluyó.