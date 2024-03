En el Palacio de Tribunales se llevó a cabo una audiencia de impugnación en la que la defensa de Jonathan Torres pidió nuevamente su libertad al vencerse el plazo de la prisión preventiva, pero el juez se la negó. Torres está acusado por tentativa de femicidio tras provocarle una grave lesión en la cabeza a su ex pareja en el departamento Caucete que casi le cuesta la vida. Sin embargo, la situación judicial del imputado podría complicarse, ya que en el plazo de los próximos tres meses, la víctima podría llegar a encontrarse en condiciones óptimas para relatar lo sucedido en la trágica noche en junio del 2023.

Torres se encuentra privado de la libertad unos días después de que quedó señalado como el único acusado de golpear y dejar al borde de la muerte a su pareja en Caucete. El caso continuará en investigación por tres meses más debido a que el recurso de apelación de la defensa fue negado por el juez Benedicto Correa, respetando la decisión que había dictado anteriormente la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, en el marco de la audiencia de formalización del caso por femicidio doblemente agravado en grado de tentativa.

Publicidad

Según este resultado, Torres continuará en prisión hasta junio, ya que en esta audiencia se le extendió el plazo a tres meses más. Por su parte, el fiscal Fabricio Medizi dijo a DIARIO HUARPE que “Fiscalía recibió con satisfacción la resolución del magistrado”.

En cuanto a la posible declaración de la víctima, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que por “la brutal y feroz agresión que habría realizado el imputado Jonathan Torres, no la se pudo escuchar nunca”. Asimismo, el pasado siete de febrero, tres neurólogos establecieron que no estaba en condiciones de prestar declaración.

Medizi celebró la resolución del juez de Impugnación. Imagen DIARIO HUARPE.

“Vale decir, no se recepta esa declaración no por una cuestión antojadiza y caprichosa de Fiscalía, sino que la víctima no está en condiciones de declarar. Todavía muestra secuelas por las lesiones provocadas por Torres”, agregó Medizi.