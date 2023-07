Gisel Falcón el pasado 11 de junio fue víctima de un intento de femicidio por parte de su pareja, quien aún continúa detenido en el Servicio Penitenciario Provincial. Desde la Fiscalía confirmaron que la mujer fue dada de alta luego de estar en grave estado, pero el golpe en la cabeza le dejó severos daños neurológicos que provocaron que no tenga la capacidad del habla y aún no pueda realizar la denuncia formal.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la fiscal que interviene en la causa, Daniela Pringles, contó que Falcón fue dada de alta y ya se encuentra en casa de su madre. “Estoy en contacto permanente con su mamá para ver la evolución del estado de Gisel. Producto del golpe en la cabeza sufrió un trastorno neurológico llamado afaxia, que es la imposibilidad de expresarse. Es un bebé”, contó.

“No sabemos si este daño es permanente o no, esperamos que pueda salir adelante. Ayer su mamá me contó que dejó de tartamudear. Es un leve avance”, explicó Pringles.

Esta situación actual de la víctima no le permitió hasta el momento poder realizar la denuncia formal. “Por ahora no pudo explicar lo sucedido, pero esto no cambia absolutamente en nada la condición de su pareja, quien está actualmente detenida en el Servicio Penitenciario. Contamos con varios elementos probatorios para que continúe la prisión preventiva”, destacó.

La trabajadora de la Justicia adelantó que el proceso de recuperación de Falcón está estimado en unos tres meses que coincidirían con el plazo de vencimiento de la prisión de Jonathan Torres. “Vamos a pedir que se extienda el periodo de prisión preventiva para poder continuar con la investigación con tranquilidad siguiendo el proceso de recuperación de la víctima”, concluyó Pringles.