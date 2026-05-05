Intentó vender un libro y lo terminaron estafando por más de $8 millones

Una tarde de viernes en el barrio CGT de Rivadavia se convirtió en un desastre financiero para una joven de 27 años. Ciani, apellido de la víctima, intentó vender un libro por la plataforma Comprá en San Juan, "según explicaron", pero terminó envuelta en una red de engaños que le costó sus ahorros. Todo comenzó cuando un hombre fingió interés en el ejemplar y se contactó a su celular para pactar el pago.

Durante la comunicación, el estafador convenció a la mujer de que necesitaba validar su identidad. El desconocido pidió datos para cerciorarse de que era ella, "de acuerdo con la versión de un funcionario".

En ese intercambio, la víctima fue inducida a realizar movimientos en su teléfono sin sospechar el riesgo. "Las fuentes señalaron que, mediante engaños, el hombre le ordenó que hiciera unas operaciones y le sacó las claves o datos precisos", permitiendo que los delincuentes tomaran el mando de su home banking.

La estafa se concretó mientras la joven permanecía distraída en la llamada. Al revisar su cuenta poco después, descubrió que le habían robado $8.000.000 a través de diversas transferencias a terceros.