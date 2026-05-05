El motivo oculto por el que Viviana Canosa rechazó ir al programa de Flor de la V

El regreso de Viviana Canosa a la pantalla chica despertó un clima de tensión inesperado entre colegas de canal. Pese a que su vuelta será con un formato semanal, la periodista decidió no aceptar el convite para visitar el programa de Flor de la V.

Este distanciamiento se conoció el 4 de mayo de 2026 durante la reciente emisión de Ya fue Todo, en la plataforma Jotax Digital. En ese espacio, Alejandro Costelo brindó los pormenores de lo ocurrido y aseguró que "Le ofrecieron a Viviana Canosa ir a lo de Flor y no aceptó" al referirse al conflicto.

La postura de la conductora llamó la atención ya que habitualmente existe una colaboración entre las figuras de una misma empresa. Costelo explicó que "Cuando hacen la promoción del canal, generalmente hacen una recorrida a dos o tres programas" y comparó esta actitud con otros casos. El cronista recordó que "Nosotros vimos a Doman en Los Profesionales de Siempre el año pasado" para resaltar las diferencias de comportamiento al incorporarse a un nuevo medio.

Sobre los motivos de este rechazo, se especula con que la periodista buscó evitar un momento incómodo frente a cámara. El integrante de Jotax analizó que "Viviana no aceptó tal vez porque se la veía venir" debido a los roces previos entre ambas. La distancia entre ellas tiene raíces profundas, vinculadas incluso a una denuncia en Comodoro Py. Según se relató en el programa, "En su momento Flor se puso súper firme contra Viviana porque es amiga de alguna de las personas que ella nombró" marcando una grieta difícil de cerrar.

Este desplante se suma a un contexto complicado para Canosa, quien recientemente recibió críticas de Lizy Tagliani tras las disculpas de Lucas Bertero, asegurando que ella mantiene "la frente en alto" frente a sus cruces. Además, Luis Ventura reveló que mantiene un rencor histórico hacia ella, asegurando que existe algo que jamás le pudo perdonar. Por último, la comunicadora también fue noticia por su reacción ante las versiones de un posible romance con Jorge Rial, con quien mantiene un buen vínculo profesional.