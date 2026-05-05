Revelaron cuándo y cómo regresará Andrea del Boca a Gran Hermano

El regreso de Andrea Del Boca a Gran Hermano Generación Dorada parece tener una fecha definida tras semanas de misterio. Aunque en Telefe mantienen el hermetismo, Santiago Sposato confirmó que la actriz regresará en cuestión de días como parte de un movimiento fuerte para sacudir el juego. Según el periodista, "Andrea Del Boca va a volver a la casa de Gran Hermano". El panelista incluso dio precisiones sobre este momento explosivo de la temporada.

El plan incluye una instancia previa para preparar el terreno en la pantalla. "El domingo 17 de mayo se abre el repechaje y el miércoles 20 de mayo va a volver a la casa Andrea Del Boca", detalló Sposato. Esta vuelta no será un evento solitario porque el "20 de mayo vuelve Andrea Del Boca y dos o tres participantes que ya estuvieron en la casa. Además, van a ingresar nuevos participantes. Perfiles que no conocemos". La estrategia busca reconfigurar alianzas y reactivar viejos conflictos que habían quedado suspendidos.

Andrea se había alejado del reality de forma abrupta por una caída y su vuelta estuvo sujeta a negociaciones y revisiones de salud. Su abogado Juan Pablo Fioribello ya había mencionado que las voluntades de la actriz y el canal estaban "muy cerca" de coincidir. Ahora todo indica que el acuerdo está encaminado para el 20 de mayo, una noche que promete cambiarlo todo con caras nuevas y el retorno de una jugadora que todavía tiene cuentas pendientes dentro de la casa.