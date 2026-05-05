Condenaron a dos años sin cárcel al automovilista que mató a un peatón

La justicia de San José de Jáchal dictó sentencia en el caso que investigaba la muerte de Nelson Salvador Mellone. Tras un debate oral y público que se extendió por cuatro jornadas, el tribunal resolvió condenar a Yair Leonel Siman por el delito de homicidio culposo derivado de la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor.

El hecho que terminó con la vida de Mellone se produjo el 05 de mayo de 2025, aproximadamente a las 18:40h. En aquel momento, Siman circulaba en un Fiat Palio blanco por la calle Agustín Gómez en sentido Este a Oeste. Al pasar el cruce con General Paz, el conductor impactó al peatón mientras este intentaba cruzar la calzada caminando.

A raíz de las graves lesiones y el politraumatismo sufrido por el accidente en la vía pública, el hombre fue asistido inicialmente en el Hospital San Roque. Debido a la complejidad de su cuadro, las autoridades médicas ordenaron su derivación al Hospital Rawson, donde finalmente se produjo su fallecimiento el 08 de mayo de 2025.

Durante el proceso judicial desarrollado entre el 26 de abril y el 30 de abril del corriente año, el fiscal Sohar Aballay y la ayudante fiscal Macarena Castillo expusieron los detalles de la conducción negligente del imputado. Siman, quien no contaba con antecedentes penales previos, recibió una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional. Asimismo, la sentencia obtenida a través del debate oral establece una inhabilitación especial para conducir por el término de cinco años.