Cómo preparar bombones de café con cuatro ingredientes sin usar horno

Encontrar una solución rápida y casera para el momento del postre ahora es posible gracias a una técnica que evita por completo el uso del calor. Marisa Cortéz compartió este cuatro de mayo de 2026 una propuesta irresistible para los fanáticos del café que buscan una textura suave, similar a un fudge, utilizando apenas cuatro elementos básicos,.

La preparación rinde 20 unidades y comienza con el mezclado de 25 g de café soluble, 500 g de leche en polvo y 150 g de azúcar en un recipiente amplio,. El secreto del éxito reside en la incorporación paulatina de los 387 g de leche condensada. Según la indicación técnica para obtener el punto justo, el cocinero debe "frenar cuando la mezcla esté unida y no se desmorone" para asegurar la consistencia perfecta. Una vez logrado esto, se puede decir simbólicamente "¡Manos a la obra!" para darles su forma definitiva.

Con las manos previamente humectadas con manteca o aceite, se deben armar esferas de una a una cucharada y media de tamaño. Si la mezcla queda seca, se puede sumar un poco más de leche condensada, mientras que si está muy blanda se agrega leche en polvo por cucharadas. Aquellos que prefieran una estética más profesional pueden utilizar cortantes de galletas para compactar la masa.

Para un toque final, se recomienda rebozar los dulces en coco rallado, cacao amargo o azúcar impalpable. El resultado final son pequeños tesoros gastronómicos que se mantienen frescos durante cinco días si se guardan en un recipiente hermético en la heladera.