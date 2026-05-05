La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes que España recibirá en el archipiélago de Canarias al crucero que se encuentra actualmente anclado frente a Cabo Verde. La embarcación, que zarpó desde Ushuaia, permanece bajo estricta vigilancia tras detectarse un posible foco de hantavirus que ya se cobró la vida de tres personas.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación completa", afirmó Maria Van Kerkhove, directora de prevención de epidemias de la OMS. En suelo español se realizará una investigación epidemiológica exhaustiva, la desinfección total de la nave y la evaluación de riesgo de los 147 pasajeros y tripulantes que permanecen a bordo.

Tensión y contradicciones en el Gobierno español

A pesar del anuncio de la OMS, el Ministerio de Sanidad de España se mostró cauteloso y advirtió que no tomará "ninguna decisión" definitiva hasta analizar los datos médicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, pidió "tranquilidad y confianza" en el sistema de salud. "España está preparada para estos temas. Tenemos un sistema robusto capaz de afrontar este reto bajo la guía de la OMS", señaló el funcionario ante la preocupación social.

Sospechas de contagio entre personas

Uno de los puntos que más alarma a los expertos es la posibilidad de que el virus se haya transmitido de forma interhumana dentro del buque. Aunque el hantavirus suele contagiarse por contacto con secreciones de roedores, la OMS cree que en este caso podría haber ocurrido una transmisión entre personas en contacto estrecho.

"Suponemos que se infectaron fuera del barco por el periodo de incubación, pero creemos que podría haber habido una transmisión entre personas", detalló Van Kerkhove.

Las víctimas y el origen del brote

Hasta el momento se registran tres fallecimientos: un hombre de 70 años que murió en el barco, su esposa de 69 años que falleció tras ser evacuada a Sudáfrica y una tercera víctima que aún permanece a bordo. Además, un ciudadano británico se encuentra en estado crítico en Johannesburgo.

El hantavirus es una enfermedad grave que presenta síntomas similares a una gripe fuerte: fiebre alta, dolores musculares y vómitos. En la Argentina, el mecanismo de transmisión más común es ambiental, aunque la variante virus Andes ya ha demostrado capacidad de contagio interpersonal en el pasado.