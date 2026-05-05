Pileta climatizada, cascada y carpintería a medida: las refacciones en la casa de Manuel Adorni

La situación patrimonial del vocero presidencial Manuel Adorni quedó bajo análisis judicial tras la incorporación de nuevos elementos en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py y se centra en las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

El contratista Matías Tabar aportó documentación y prestó declaración testimonial ante la Justicia, donde detalló los trabajos ejecutados en la vivienda. Según su exposición, presentó una planilla con el desglose de gastos y transferencias vinculadas a la obra, que se extendió durante aproximadamente diez meses entre 2024 y 2025.

Tabar indicó que el presupuesto inicial rondaba los US$ 95.000 dólares, pero que la incorporación de trabajos adicionales elevó el monto final hasta US$245.929.

Obras y gastos

Entre las intervenciones mencionadas figuran la construcción de una pileta climatizada, la instalación de una cascada y la incorporación de equipamiento para un jacuzzi. También se registraron trabajos de carpintería a medida, remodelación de la cocina, instalación de sistemas de climatización, parquización y renovación de aberturas.

La planilla presentada detalla, entre otros conceptos, la colocación de ventanas de alta gama, reformas en la galería, cambios de pisos, revestimientos exteriores y mejoras estructurales. Además, se consignan gastos en mobiliario, iluminación y equipamiento doméstico.

Detalle de las refacciones

Las obras realizadas en la vivienda vinculada a Manuel Adorni abarcan intervenciones estructurales, estéticas y de equipamiento. Según la documentación incorporada a la causa, los principales trabajos son los siguientes:

Intervenciones exteriores y estructurales

Remodelación de la entrada, pérgola y galería

Modificaciones en el garaje

Revestimiento exterior tipo Tarquini

Reparación de paredes y trabajos de pintura general

Cambio de pisos por porcelanato

Ajustes en escalera y sectores comunes

Sector pileta y jardín

Remodelación de la pileta (reducción de profundidad)

Revestimiento con piedra Bali y mármol travertino

Instalación de sistema de climatización (bomba de calor)

Incorporación de cascada

Construcción de parrilla y frente metálico

Parquización, césped y sistema de riego

Interiores y equipamiento

Instalación de isla en la cocina

Colocación de mesadas, bachas y griferías

Trabajos de iluminación y luminarias

Instalación de aires acondicionados y ventilación

Carpintería y mobiliario a medida

Muebles de cocina, living y dormitorios

Bibliotecas, estantes y racks de TV

Mesas de luz y mobiliario general

Vajilleros y otros elementos de guardado

Aberturas y terminaciones

Reemplazo de ventanas por aberturas de alta gama

Colocación de puertas nuevas

Detalles de terminación en distintos ambientes

Espacios de confort

Equipamiento de jacuzzi con apoyacabezas

Incorporación de elementos de relax y uso recreativo

Modalidad de pago

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la modalidad de pago de las obras. De acuerdo con la declaración de Tabar, los desembolsos se realizaron en efectivo y en dólares, sin emisión de facturas ni comprobantes formales.

El contratista sostuvo que actuó como intermediario entre el propietario y los distintos proveedores: recibía el dinero en mano y luego efectuaba los pagos correspondientes a cada rubro. Según su testimonio, las entregas se realizaron en sumas parciales que, en total, alcanzaron los US$225.000, a los que se sumó un saldo final cercano a los US$20.000.

Los investigadores evalúan si el volumen de gastos registrados resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar. La causa también contempla otros movimientos económicos, como viajes y adquisiciones de bienes.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la situación fiscal de Bettina Angeletti, pareja del funcionario, cuyos ingresos también forman parte del análisis.

Origen de la obra

Según la reconstrucción del contratista, el contacto inicial con Manuel Adorni se produjo en agosto de 2024. La obra comenzó semanas después, sin la firma de un contrato formal, y se desarrolló sobre una vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Tabar señaló que no se realizaron ampliaciones estructurales, sino intervenciones sobre la construcción existente, orientadas a adaptar la propiedad a las preferencias del propietario.

El expediente incorporó además información sobre trabajos posteriores en otro inmueble del funcionario, donde se habrían encargado muebles y elementos de carpintería también abonados en efectivo.

El avance de la causa dependerá de la verificación de la documentación aportada, los cruces patrimoniales y las medidas probatorias que disponga la Justicia en el marco de la investigación.