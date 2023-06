Docentes y alumnos protestaron durante la mañana de este viernes por un caso de intoxicación con veneno en la Escuela Perito Moreno. Según comentaron a DIARIO HUARPE, el miércoles 7 de junio sabían que iban a desinfectar el establecimiento escolar el jueves 8, sin embargo ese mismo día se les avisó que el turno tarde tendría clases normales.

“Entre que nos avisaron a última hora, cuando llegamos nos hicieron esperar a que el personal de maestranza limpiara por la desinfección y ellos ya estaban con barbijos limpiando. Los chicos y las señoritas no llevaban nada de eso”, comentó una de las mamás.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Algunos chicos no entraron por prevención, y los que si, tuvieron la clase en el patio, al aire libre. El olor a veneno se sintió durante toda la jornada, según comentaron las docentes a este medio.

El personal educativo igual tuvo que quedarse a cumplir con la jornada, fue por esto que una de las docentes terminó en la guardia del Hospital Castaño porque estaba intoxicada por veneno.

“Me colocaron dos sueros con cuatro medicamentos y me dijo el doctor que con suerte no me colocaba oxígeno porque respiraba medianamente bien”, comentó la docente.