El régimen de Irán designó como nuevo asesor militar a Mohsen Rezai, uno de los funcionarios señalados por la Justicia argentina como responsable del atentado a la AMIA ocurrido en 1994 en Buenos Aires.

El nombramiento fue realizado por el líder supremo Mojtaba Jamenei, en medio de un contexto de alta tensión en Medio Oriente y una reconfiguración del poder dentro del régimen iraní tras recientes conflictos.

Rezai cuenta con una extensa trayectoria dentro del aparato político y militar iraní. Fue comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria durante más de una década y también ocupó cargos de relevancia como vicepresidente de Asuntos Económicos.

Su figura es especialmente sensible para Argentina, ya que sobre él pesa una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, considerado uno de los mayores ataques terroristas en la historia del país.

La designación generó repercusiones a nivel internacional y reavivó el reclamo de justicia en torno al atentado, cuya causa sigue abierta y con varios acusados iraníes que nunca fueron juzgados en territorio argentino.