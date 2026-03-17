Israel abatió a Ali Larijani y al jefe de los Basij en Teherán

Israel ejecutó un ataque aéreo nocturno en el corazón de Teherán que terminó con la vida de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij.

Al confirmar la operación, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que “Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”. El operativo, basado en información precisa de inteligencia militar, apuntó al hombre considerado el más poderoso de Irán tras la muerte de Khamenei.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las fuerzas bajo el mando de Soleimani —quien lideró la unidad durante los últimos seis años— condujeron “importantes operaciones represivas” mediante el uso de “violencia extrema, arrestos masivos y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles”.

El mando militar israelí afirmó que esta eliminación “se suma a las decenas de altos comandantes de las fuerzas armadas del régimen terrorista iraní eliminados en el curso de la operación” y representa “otro golpe grave a los sistemas de mando y control de seguridad del régimen”. Asimismo, advirtieron que “las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando con firmeza contra los comandantes del régimen terrorista iraní”.

Larijani, de 67 años, poseía una trayectoria de cuatro décadas en los centros de poder y un perfil intelectual inusual como doctor en filosofía experto en Immanuel Kant y licenciado en matemáticas.

No obstante, su actuación fue implacable: se lo señala como el arquitecto de la brutal represión de principios de año que dejó entre 7.000 y 36.500 civiles muertos, y el Departamento de Estado de EE. UU. ofrecía diez millones de dólares por información sobre su liderazgo. Días antes de su muerte, Larijani había publicado en redes sociales que “Trump ha traicionado ‘America First’ para adoptar ‘Israel First’”.

Tras el anuncio del ataque, sus cuentas oficiales difundieron un mensaje manuscrito donde afirmaba que “el martirio de las valientes fuerzas navales es parte de los sacrificios de esta nación valerosa” y que “su memoria permanecerá siempre en los corazones del pueblo iraní”. Este golpe debilita la estructura de un funcionario que fue presidente del Parlamento en tres períodos y jefe de la maquinaria de propaganda estatal.